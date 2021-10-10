У Краматорську на "зебрі" поліцейські збили жінку з дитиною

У Краматорську на "зебрі" поліцейські збили жінку з дитиною

За словами очевидців, дитина не постраждала, а жінка отримала травму ноги.

У Краматорську поліцейські на службовій автівці просто на пішохідному переході збили жінку з дитиною, що переходили дорогу.

Про це інформує "Краматорськ 24".

Інцидент стався біля супермаркету "БУМ" на Краматорському бульварі. За словами очевидців, дитина не постраждала, а жінка отримала травму ноги. На кадрах видно, що постраждала не може підвестися навіть тримаючись за людей, що прибігли на допомогу.

У поліції Донецької області поки що ніяк не прокоментували цей випадок.

Нагадаємо, що у Кременчуці авто поліції перекинулося на дах, одного копа госпіталізували.

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