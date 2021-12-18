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У Краматорську під час пожежі згоріли 10 автомобілів швидкої допомоги: фото

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У Краматорську під час пожежі згоріли 10 автомобілів швидкої допомоги: фото

Вогонь пошкодив 10 автомобілів швидкої допомоги / ГУ Національної поліції в Донецькій області

Чому сталось займання - з'ясовують експерти.

У п'ятницю, 17 грудня, в Краматорську Донецької області спалахнула пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги. В результаті займання вогонь знищив 10 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Приблизно о 09:00 ранку правоохоронці отримали повідомлення від вогнеборців про пожежу в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД. На місці події рятувальники та поліцейські евакуювали всіх працівників станції.

Попередньо встановлено, що внаслідок пожежі вогонь пошкодив 10 автомобілів швидкої допомоги. Наразі встановлюється причина займання. Після отримання офіційних висновків від ДСНС події нададуть правову кваліфікацію.

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