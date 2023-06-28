У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару

Про це пише Краматорська міська рада у соціальних мережах.

Рятувальники розбирають завали.

"Про хід робіт будемо повідомляти в міру надходження інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, окупанти прицільно вдарили по місцю скупчення людей у центрі Краматорська. Окупанти обстріляли місто ракетою С-300.

Станом на 23:00 27 червня 2023 року від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина.

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.

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