Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару

Дата публікації
Перегляди
244
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини. / Фото: t.me/kramatorsk_rada

Ракетний удар стався 27 червня увечері.

Про це пише Краматорська міська рада у соціальних мережах. 

Рятувальники розбирають завали.

"Про хід робіт будемо повідомляти в міру надходження інформації", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, окупанти прицільно вдарили по місцю скупчення людей у центрі Краматорська. Окупанти обстріляли місто ракетою С-300. 

Станом на 23:00 27 червня 2023 року від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина.

Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається кваліфікована медична допомога.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
244
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація