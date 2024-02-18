У Краматорську унаслідок російського удару загинуло двоє осіб: ще одна людина може перебувати під завалами

Слов'янськ і Краматорськ опинилися під ворожим вогнем.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітки. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23. У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники", - йшлося у повідомленні.

На місці удару по Краматорську триває рятувальна операція. Рятувальники ДСНС розбирають завали будинків.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Представники міської адміністрації опитують місцевих жителів, щоб якомога швидше задовольнити нагальні потреби — передусім йдеться про будматеріали для перекриття пошкоджених будинків. Також на місці працює поліція, представники обласної та районної адміністрацій.

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Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години.

Пізніше рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка. Раніше рятувальники змогли дістати тіло жінки 1977 року народження. За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.

26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік. Точні наслідки ударів будуть відомі пізніше.

Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляла дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.

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