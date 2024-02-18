У Краматорську унаслідок російського удару загинуло двоє осіб: ще одна людина може перебувати під завалами

Ворог продовжує масовані обстріли українських населених пунктів.
Слов'янськ і Краматорськ опинилися під ворожим вогнем.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.
"У Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор — ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі два підлітки. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23. У Слов'янську снаряд влучив у школу — під завалами можливе перебування однієї людини. На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники", - йшлося у повідомленні.
На місці удару по Краматорську триває рятувальна операція. Рятувальники ДСНС розбирають завали будинків.
Про це у повідомленні у соціальних мережах написав начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Представники міської адміністрації опитують місцевих жителів, щоб якомога швидше задовольнити нагальні потреби — передусім йдеться про будматеріали для перекриття пошкоджених будинків. Також на місці працює поліція, представники обласної та районної адміністрацій.
Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години.
Пізніше рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло 23-річного чоловіка. Раніше рятувальники змогли дістати тіло жінки 1977 року народження. За оперативною інформацією, під руїнами досі перебуває одна людина.
26 рятувальників продовжують роботу у Краматорську, ще 24 — у Слов'янську. У Слов'янську на місці удару по школі пошукова операція триває — імовірно, під завалами перебуває чоловік. Точні наслідки ударів будуть відомі пізніше.
Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляла дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.
Читайте також:
- Зеленський відреагував на вихід Збройних сил з Авдіївки
- ЗСУ знищили на сході три ворожі літаки Су: що відомо
- Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі