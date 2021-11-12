У Слов'янську водій "ЗІЛу" збив та переїхав хлопця: постраждалий дивом вижив і не отримав жодної травми (відео 18+)

У Слов'янську водій "ЗІЛу" збив та переїхав хлопця: постраждалий дивом вижив і не отримав жодної травми (відео 18+)

Громадянин переходив дорогу на зелений сигнал світлофора.

У Слов'янську водій вантажного автомобіля збив та переїхав на пішохідному переході хлопця. Постраждалий дивом вижив і не отримав жодного серйозного ушкодження.

Відео моменту аварії у соціальні мережі завантажили користувачі.

На ролику видно, як хлопець переходить дорогу у мікрорайоні Артема на зелений сигнал світлофора. У цей момент його на швидкості збиває водій автомобіля "ЗІЛ". Удар був такої сили, що потерпілий відлетів від авто на декілька метрів, після чого знову потрапив під колеса цієї вантажівки.

Коли водій нарешті зупинився, із салону вийшов пасажир, який лише подивився на постраждалого, після чого розвернувся, і, очевидно, вирішив піти. Допомогу хлопцеві стали надавати очевидці ДТП.

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Через деякий час стало відомо, що потерпілий не отримав жодного серйозного пошкодження.

“Цей хлопець через тиждень після ДТП вже виписаний з лікарні. За нашою інформацією, у нього не виявили ні переломів кісток, ні пошкоджень внутрішніх органів — він живий, здоровий, неушкоджений. Чудеса, та й годі”, — повідомило місцеве видання “Карачун”.

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