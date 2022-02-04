У Кременчуці чоловік отримав 4 роки в'язниці через те, що на нього не так глянули

У Кременчуці чоловік отримав 4 роки в'язниці через те, що на нього не так глянули

Чоловік відлупцював перехожого, бо йому не сподобалося, як той на нього подивився.

У Кременчуці Полтавської області місцевий житель отримав реальний строк через те, що йому не сподобався погляд перехожого.

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Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Так, Автозаводський суд Кременчука розглянув справу місцевого жителя, якого звинуватили в умисному завданні легких тілесних ушкоджень перехожому. Інцидент стався у вересні минулого року.

Обвинувачений йшов вулицею зі своєю подругою і зустрівся поглядом із потерпілим. Він йому не сподобався, тож обвинувачений заходився лупцювати перехожого, зокрема, поцілив йому кулаком у лоба.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений раніше вже був судимий за грабіж, вчинений з поєднанням насильства.

Підсудний свою провину визнав повністю.

Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі через те, що посвторний злочин стався під час іспитового терміну.

Нагадаємо, що у Донецькій області вітчим до смерті побив 3-річного сина своєї співмешканки, тіло склав у пакет і закопав. Про вбивство дитина знала її мати, але покривала свого співмешканця.

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