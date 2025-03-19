У Кременчуці чоловік вистрелив у ногу військовому ТЦК: подробиці інциденту

У Кременчуці чоловік під час перевірки документів вистрелив у військового ТЦК. Нападника затримали.

У Кременчуці на Полтавщині 19 березня чоловік вистрелив із травматичної зброї у ногу військовому з ТЦК та СП. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини події.

Про це повідомила поліція Полтавської області.

Під час патрулювання Кременчука вранці 19 березня наряд патрульної поліції та військовослужбовці районного ТЦК побачили підозрілого перехожого. Коли у чоловіка спробували перевірити документи, він здійснив постріл у бік військового, поранивши його в ногу.

Правоохоронці затримали стрільця. А пораненому військовому медики надали допомогу, минулося без госпіталізації.

"Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на виклик, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Травматична зброя вилучена. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", – йдеться у заяві поліції Полтавщини.

До слова, раніше у Волинській області чоловік відмовився надати документи для перевірки і тікав від працівників ТЦК, погрожуючи пістолетом.