У Кременчуці чоловіка засудили на три роки за відмову від мобілізації

У Кременчуці суд засудив чоловіка до трьох років тюрми за відмову від мобілізації після того, як його визнали придатним для військової служби.

Про це повідомили у пресцентрі Полтавського ТЦК та СП.

У ТЦК розповіли, що згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловік був визнаний придатним для військової служби військово-лікарською комісією кременчуцької лікарні. Проте він не погодився з цим рішенням, стверджуючи, що має астму та гіпертонію.

У результаті чоловік відмовився отримувати повістку для відправлення до навчального центру та не з’явився у визначений час до ТЦК та СП. Це стало підставою для складання акту про відмову від отримання повістки та подання документів для кримінальної відповідальності.

На суді чоловік визнав свою провину, зізнавшись, що боявся потрапити на передову. Проте суд призначив йому три роки позбавлення волі. У ТЦК також зазначили, що це не перший випадок, коли жителі Полтавщини отримують реальні терміни за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, українські суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК та СП. У більшості випадків суди стають на бік громадян.

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