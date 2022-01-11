У Кременчуці дебошир напав на правоохоронця, коли той знімав з нього наручники

У Кременчуці дебошир напав на правоохоронця, коли той знімав з нього наручники

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

У Кременчуці Полтавської області неадекватний чоловік вдарив в обличчя правоохоронця, який прибув на виклик.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х* Кременчук".

Інцидент стався в районі Червоної гірки. Правоохоронці отримали виклик про дебош.

Першими на виклик прибули співробітники Державної служби охорони поліції. Вони побачили, що 43-річний чоловік неадекватний і поводить себе дуже агресивно, тож одягли на нього кайданки.

Згодом на місце події прибули патрульні та правоохоронці райвідділення поліції. Під час спілкування з мешканцями, виявилося, що ніхто з них не забажав писати заяву на кривдника.

Згодом правоохоронець Державної служби охорони, побачивши, що начебто затриманий прийшов до тями, вирішив зняти з нього кайданки. Саме коли він це робив, чоловік вдарив поліцейського в обличчя.

Нападника затримали. Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області, йому вже пред'явлено звинувачення.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі на вулиці Юрія Кондратюка невідомі побили групу підлітків, після чого розбили скло поліцейського автомобіля.

Читайте також: