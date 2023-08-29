У Кременчуці дитячий садочок хотів купити кухонний термометр за 384 млн гривень

Виявилося, що в тендері допустили помилку.

У Кременчуці дитячий садочок оголосив тендер на придбання кухонного термометра за 384 млн гривень.

Про це стало відомо з сайту публічних закупівель.

Як зазначається, ясла-дитячий садок оголосили тендер на придбання кухонного термометра за 384 млн гривень. Участь в цьому тендері взяв місцевий підприємець Андрій Чорноіван, який став переможцем - він був готовий продати термометр за 384 млн 100 тисяч гривень. Сам же документ оприлюднили на сайті 28 серпня.

Проте згодом виявилося, що у тендері була зроблена помилка: замість справжньої вартості у 120 гривень там вписали практично 400 млн. Вже після цього договір анулювали.

Нагадаємо, що посадовиця Дніпровської РДА Києва придбала овочерізки на майже 300 тисяч грн.

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