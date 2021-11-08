У Кременчуці голий чоловік побив свого діда і намагався затягнути до квартири двох дітей

Нападника забрала "швидка".
У Кременчуці Полтавської області голий містянин намагався затягнути до квартири двох дітей. Зловмисника передали медикам "швидкої".
Про це повідомляється у місцевій групі у соцмережах.
За словами очевидців, начебто голий чоловік, не лише схопив двох дітей та намагався затягнути їх до квартири, а й побив свого діда і спустив його зі сходів. Також нападник бігав у під'їзді виривав ручки дверей сусідів, а потім вибіг повністю голий на дитячий майданчик.
Як повідомляють у соцмережах, його забрала швидка допомога у супроводі поліції.
Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Наразі в ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти дітей.
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