У Кременчуці "кмітливий" молодик вигадав хитрий спосіб, як пронести до суду наркотики

У Кременчуці "кмітливий" молодик вигадав хитрий спосіб, як пронести до суду наркотики

У разі доведення вини йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

До Кременчуцького суду Полтавської області 21-річний місцевий хлопець намагався пронести підсудному піцу з наркотиками, однак його хитрий план "спалили" правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Полтавській області.

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Зазначається, молодика на вході до приміщення суду зупинили судові охоронці, оскільки той вів себе підозріло та нервував. Під час огляду речей у хлопця охоронці побачили замаскований під піцу згорток із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. На місце події охоронці викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Кременчуцького райуправління, зазначив, що хлопець уже неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців.

"Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проведено невідкладні слідчі дії, в ході яких вилучено наркотичні речовини та інші речові докази, що вказують на причетність 21-річного чоловіка до вчинення кримінального правопорушення. Фігурант раніше мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців", - зазначив Андрій Власенко.

За повідомленням поліцейських, наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим поліції чоловікові повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі доведення судом вини кмітливому хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від шести до десяти років з конфіскацією майна.