У Кременчуці молодик "під наркотиками" на смерть збив хлопців на пішохідному переході

У Кременчуці Полтавської області 20-річний водій у стані наркотичного сп'яніння збив на смерть 15 та 23-річного хлопців. Аварія сталася на вулиці Республіканській 24 червня, близько 21:50.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, водій автомобіля "Audi", 2003 року народження, здійснив наїзд на пішоходів які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії чоловіки 2000 та 2008 років народження загинули на місці пригоди.

За попереднім висновком лікарів водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Водія легковика затримано, слідчі поліції встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у ДТП загинули троє 17-річних дівчат – автомобілем керував п’яний поліцейський.

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