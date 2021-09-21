У Кременчуці однорічна дівчинка отруїлась грибами, які знайшла під час прогулянки у лісі з батьками

У Кременчуці однорічна дівчинка отруїлась грибами, які знайшла під час прогулянки у лісі з батьками

Майже усі потерпілі вживали в їжу гриби, які самі ж назбирали.

В Україні почався сезон грибів. Водночас лише у Кременчуці Полтавської області від початку року чотири людини отруїлися дикорослими грибами. Серед потерпілих, однорічна дівчинка та 61-річна жінка.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє "Кременчуцька газета".

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Так, за даними чиновників, дитину 2020 року народження батьки взяли з собою до лісу, де дівчинка знайшла гриб і з’їла його. На жаль, дитина отруїлася.

Також 51-річний та 52-річний чоловіки самі збирали дикорослі гриби, а потім куштували їх. Після цього один із них, на жаль, отруївся і помер.

Серед потерпілих і 61-річна місцева мешканка, яка після збирання сироїжок у лісосмузі під Горішніми Плавнями, також отруїлася.

Торік у Кременчуці було зафіксовано лише один випадок смерті від дикорослих грибів. Помер 56-річний чоловік, який назбирав гриби і скуштував їх.

Людям наполегливо рекомендують утриматися від збирання дикорослих грибів, закликаючи не нехтувати своїм здоров’ям.

Нагадаємо, на Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами, серед яких була отруйна бліда поганка. Дві сестрички 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата борються медики.

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Новини України: отруєння грибами - як не стати жертвою лісового врожаю

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