У Кременчуці під час пожежі у багатоповерхівці загинули троє людей на різних поверхах

Пожежники евакуювали три десятки людей.

У Кременчуці Полтавської області горіла багатоповерхівка. В результаті пожежі загинули троє людей.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Пожежа трапилася у Кременчуці вчора, 21 січня, близько 20 години вечора на вулиці Чумацький Шлях.

Як розповіла речниця надзвичайників області Світлана Рибалко, пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі. Рятувальники евакуювали з підїзду 30 людей. Також за допомогою автодрабини врятували чотирьох людей, з яких двоє дітей.

У квартирі, де виникло займання, виявили тіло 67- річної жінки, яка там проживала. Також на 9 поверсі в квартирі виявили тіла 52-річного чоловіка та 45-річної жінки. Їх направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій.

Нагадаємо, що у селі Бузова Київської області 20 січня в приміщенні сталась пожежа. Під час займання загинула 1-річна дитина.

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