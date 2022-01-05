У Кременчуці побили журналіста міської телерадіокомпанії, його госпіталізували

Журналіст намагався потрапити до захопленого невідомими приміщення ЦРЛ.

Приміщення Кременчуцької центральної районної лікарні, за словами очевидців, захопили невідомі особи.

Як повідомляє видання kremen.today, при цьому "тітушки" побили журналіста Кременчуцької міської телерадіокомпанії Антона Воробйова.

"Коли Воробйов разом з оператором, виконуючи обов’язки журналіста, намагався потрапити до захопленого "тітушками" приміщення, його кілька разів сильно вдарили та виштовхали на двір. Нападників було двоє. Журналістові стало погано, йому викликали “швидку”. Після огляду лікарями було прийнято рішення про термінову госпіталізацію Воробйова", - пише видання.

Нагадаємо, у Кременчуці спалахнув скандал після того, як були закриті обласні психоневрологічний та наркологічний диспансери. Тепер пацієнти мусять їздити до Полтави.

Міська влада Кременчука, щоб виправити ситуацію і допомогти пацієнтам, ухвалила рішення створити міські психіатричну і наркологічну служби, розташувавши їх у приміщенні Кременчуцької ЦРЛ, яка рік тому була передана на баланс міста.

Служби повинні були запрацювати від початку року, але, за даними видання, їх робота була фактивно заблокована чиновниками Кременчуцької районної ради.

Річ у тім, що приміщення ЦРЛ, виділені під створення психіатричної та наркологічної служб, раніше орендувало Кам’янопотоківське ЦПМСД. Однак продовжувати оренду від 1 січня 2022 року відмовилося, але й звільняти приміщення також не хоче, зазначає видання.

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