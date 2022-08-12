У Кременчуці пролунав потужний вибух: мер пояснив причину

У Кременчуці Полтавської області сьогодні, 12 серпня, пролунав потужний вибух, однак він не пов'язаний з ракетним ударом.

Так, місцеві повідомили про вибух, однак причиною його було знешкоджування залишків ракет.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook.

"Багато кременчужан близько 17:30 чули звук вибуху. Це проводилася ліквідація залишків раніше збитих ракет", - пояснив він.

Він закликав зберігати спокій, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, де краще ховатися від обстрілів, якщо поруч немає бомбосховищ.

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