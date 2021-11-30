У Кременчуці рятують 4-річного хлопчика, який проковтнув понад 60 пігулок

У Кременчуці рятують 4-річного хлопчика, який проковтнув понад 60 пігулок

Дитина у тяжкому стані.

У Кременчуці Полтавської області до реанімації потрапив 4-річний хлопчик, який проковтнув 64 пігулки.

Про це повідомляє місцеве видання "Кременчуцька газета" з посиланням на оперативні служби міста.

За наявною інформацією, малюка ушпиталили до реанімаційного відділення дитячої лікарні Кременчука у ніч проти 30 листопада о 00.45. У хлопчика виявили медикаментозне отруєння. Стан 4-річного хлопчика тяжкий.

Матір дитини повідомила, що син начебто випив пігулки в кількості 64 штук. Яким чином це сталося, не уточнюється.

Раніше, у Кременчуці Полтавської області до реанімації потрапила 17-річна дівчина. У пацієнтки - отруєння невідомою речовиною.

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