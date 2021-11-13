У Кременчуці спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі: фото

У Кременчуці спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі: фото

Об 11:55 загоряння було локалізовано.

У м. Кременчук Полтавської області 13 листопада сталась пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Займання сталось на території ПАТ "Укртатнафта".

"Через розгерметизацію засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння. Однак в середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загорання нафтопродуктів", - повідомили в ДСНС.

Об 11:55 загоряння було локалізовано. Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 особи та 7 одиниці техніки.

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