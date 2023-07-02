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У Кременчуці військового не хотіли пускати до закладу у формі через "внутрішній порядок" – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2472
Час на прочитання
1 хв
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У Кременчуці військового не хотіли пускати до закладу у формі через "внутрішній порядок" – відео

У Кременчуці військового не хотіли пускати до закладу у формі. / Фото: pixabay.com

Військовий хотів випити у закладі кави.

У Кременчуці на Полтавщині працівники закладу "Барбарис" не хотіли пускати військового, який був у формі. Відмову пояснювали "внутрішніми порядками".  

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі.

Військовий просто хотів випити в закладі кави.

"У нас внутрішній порядок. Те, що ви військові, це дуже добре. Але до нашого закладу у військовій формі заходити не можна", – заявляла жінка.

На запитання про те, яким законом вона керується, представниця закладу не змогла нічого відповісти.

Врешті, за словами військового, його пустили до закладу, однак заявили, що будуть стежити за тим, що він пʼє. 

"У висновку мене пустили, сказали, що будуть дивитися, що я п'ю, я їм кажу, що мені алкоголь взагалі не можна продавати. Але сам факт, чому взагалі так відбувається. Це дуже-дуже неприємно", - сказав військовий.

Нагадаємо, військового зі Львова жорстоко побив капітан, родичі дізналися випадково (подробиці, фото).

У Кременчуці військового не пускали до закладу через форму

У Кременчуці військового не пускали до закладу через форму

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Дата публікації
Перегляди
2472
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