У Кременчуці внаслідок ДТП з мікроавтобусом на АЗС зайнялася потужна пожежа: фото, відео

На АЗС горять газова ємність і мікроавтобус, на місці працюють майже три десяки надзвичайників.
У Полтавській області увечері в неділю, 16 січня, внаслідок зіткнення мікроавтобуса із газовою ємністю на території АЗС "Мотто" в Кременчуці зайнялася потужна пожежа.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Twitter.
Зазначається, що інцидент стався о 22:10 за Києвом, орієнтовна місткість газового модуля - п'ять кубічних метрів.
"Станом на 23:00 до гасіння відкритого горіння газового модуля та мікроавтобуса на АЗС залучено 28 осіб та вісім одиниць техніки ДСНС", - вказали рятувальники.
За попередніми даними, загрози розповсюдження пожежі на ємності з пальним автозаправки немає. "Працюють водяні стволи на гасіння та захист. Протипожежне водопостачання розташовано на відстані 350 метрів від місця пожежі", - додали в ДСНС.
Інформації щодо жертв чи постраждалих наразі немає. Стежте за оновленнями.
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