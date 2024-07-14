У Кременчуці з пологового зникло 4-денне немовля: "на вухах" вся поліція області

У Кременчуці Полтавської області сьогодні, 14 липня, з одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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"До поліції Кременчука близько 16:40 надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. На розшук зниклої дитини орієнтовано весь особовий склад поліції Полтавської області", – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи викрадача. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.

"Якщо у вас є будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просимо негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102", – просять у поліції.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині безхатько викрав 8-річну дівчинку з будинку і затягнув до нори.

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