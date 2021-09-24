У Кременчуці зафільмували пару, яка займалася сексом між гаражами

Пару, яка займалася сексом між гаражами, зняв відео очевидець.
У Кременчуці Полтавської області помітили пару, яка займалася сексом просто на вулиці, де кілька днів тримається дощова і прохолодна погода.
Про це йдеться в місцевій спільноті, де також опублікували піканте відео.
Містянин зафільмував, як пара вирішила усамітнитися на вулиці біля гаражів. Вони вдалися до любовних утіх просто на траві, але не врахували, що поруч проходить дорога, тож потрапили до об'єктивів очевидців.
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У коментарях до публікації користувачі почали активно обговорювати подію, утім переважно їхні дії люди розкритикували:
- "Холодно ж"
- "Так, не травень місяць"
- "Вже скоро і поцілуватися можна буде на вулиці"
- "І місце не дуже гігієнічне"
- "Тіктокери"
Нагадаємо, раніше у Залізному Порту в Херсонській області закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу.
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