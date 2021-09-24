У Кременчуці зафільмували пару, яка займалася сексом між гаражами

У Кременчуці зафільмували пару, яка займалася сексом між гаражами

Пару, яка займалася сексом між гаражами, зняв відео очевидець.

У Кременчуці Полтавської області помітили пару, яка займалася сексом просто на вулиці, де кілька днів тримається дощова і прохолодна погода.

Про це йдеться в місцевій спільноті, де також опублікували піканте відео.

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Містянин зафільмував, як пара вирішила усамітнитися на вулиці біля гаражів. Вони вдалися до любовних утіх просто на траві, але не врахували, що поруч проходить дорога, тож потрапили до об'єктивів очевидців.

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У коментарях до публікації користувачі почали активно обговорювати подію, утім переважно їхні дії люди розкритикували:

"Холодно ж"

"Так, не травень місяць"

"Вже скоро і поцілуватися можна буде на вулиці"

"І місце не дуже гігієнічне"

"Тіктокери"

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