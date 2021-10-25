У Кременчуці змонтували бетонний завод для "Великого будівництва" 3-кілометрового мосту через Дніпро

У Кременчуці змонтували бетонний завод для "Великого будівництва" 3-кілометрового мосту через Дніпро

Підготовчі роботи перед початком зведення нового вантового мосту в Кременчуці Полтавської області наближаються до завершення.

Тут у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже завершився монтаж нового бетонного заводу, який буде забезпечувати будівництво майбутнього мосту необхідною сировиною.

Про хід робіт на об'єкті повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Підрядник вже провів успішні випробування бетонного заводу, які показали його стовідсоткову готовність до використання.

Крім цього, на лівому березі Дніпра на завершальній стадії перебуває будівництво пірсу для прийому матеріалів і устаткування. Тут облаштовано 87 труб довжиною по 14 метрів. Ще один пірс буде побудований також на правому березі.

Найближчим часом до Кременчука прибуде черговий караван суден з Туреччини, який доставить баржу, кран і матеріали для влаштування пілонів на воді.

Довжина нового мостового комплексу у Кременчуці становитиме близько 3 км. Завершення будівництва вантового мосту заплановано на 2025 рік.

Наразі на об'єкті задіяно близько 130 фахівців.

Як повідомлялося раніше, Кременчук розташований по обидва боки річки Дніпро. Перетнути її сьогодні можна лише Крюківським мостом, який збудований майже 150 років тому і зараз перебуває у передаварійному стані. Найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, розташовані у радіусі 500 км.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні діє окрема Національна програма відновлення мостів . В ході цієї програми минулого року вже було побудовано і відремонтовано 216 мостів і штучних споруд, план на цей рік - 245 об'єктів.

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