У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну: де він тепер перебуватиме (фото, відео)

Також перейменували бульвар, де стояв пам’ятник російському поету.

У Кременчуці Полтавської області у понеділок, 21 листопада, демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Відомо, що демонтований пам’ятник перемістили на зберігання до комунального підприємства "Благоустрій Кременчука". За даними місцевих видань, він буде зберігатися поруч з пам'ятником Лєніну.

"Бюст Пушкіну буде перебувати на території "Благоустрою". Є пропозиції, думаю, що кременчужанам сподобається. Повністю розчищаємо територію до площі Незалежності", - розповів секретар міськради Юрій Гриценко, відповідаючи на запитання, що буде замість пам'ятника Пушкіну.

Рішення про демонтаж цього пам’ятника ухвалила Кременчуцька міська рада 18 листопада під час чергової сесії. Рішення ухвалене у межах всеукраїнського процесу деколонізації.

Крім того, тоді ж бульвар Пушкіна, на якому і був розташований пам’ятник, перейменували на бульвар Українського Відродження.

Нагадаємо, у Харкові 9 листопада демонтували погруддя російського письменника Олександра Пушкіна, яке буде відправлене на відповідальне зберігання.

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