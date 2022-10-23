У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух

У Полтавській області оголошена повітряна тривога.
Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Кременчук Віталій Малецький.
"Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!", - зауважив він у повідомленні у соціальної мережі.
Не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".
Обстріли Кременчука
11 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині після оголошення повітряної тривоги було чутно вибухи.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що сили ППО збили ворожу ракету. Проте він закликав громадян і надалі залишатися в укриттях, до закінчення повітряної тривоги. Своєю чергою, у Мережі повідомили, що у Кременчуці - аварійне відключення світла.
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