У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух

Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Кременчук Віталій Малецький.

"Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!", - зауважив він у повідомленні у соціальної мережі.

Не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".

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Обстріли Кременчука

11 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині після оголошення повітряної тривоги було чутно вибухи.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що сили ППО збили ворожу ракету. Проте він закликав громадян і надалі залишатися в укриттях, до закінчення повітряної тривоги. Своєю чергою, у Мережі повідомили, що у Кременчуці - аварійне відключення світла.

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