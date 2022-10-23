Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух

Дата публікації
Перегляди
1036
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух

Фото: Pexels

У Полтавській області оголошена повітряна тривога.

Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Кременчук Віталій Малецький. 

"Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!", - зауважив він у повідомленні у соціальної мережі. 

Не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін". 

Обстріли Кременчука

11 жовтня у Кременчуцькому районі на Полтавщині після оголошення повітряної тривоги було чутно вибухи.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що сили ППО збили ворожу ракету. Проте він закликав громадян і надалі залишатися в укриттях, до закінчення повітряної тривоги. Своєю чергою, у Мережі повідомили, що у Кременчуці - аварійне відключення світла.

Читайте також:

Рятувальники знищили російську ракету під водою у Кременчуцькому водосховищі

Рятувальники знищили російську ракету під водою у Кременчуцькому водосховищі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1036
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація