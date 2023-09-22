У Кременчуку зросла кількість жертв ракетного удару: пошукові роботи завершено

Загалом постраждала 31 людина, серед них - троє дітей.

Внаслідок терористичного ракетного удару РФ по місту Кременчуку Полтавської області, здійсненого у п'ятницю, 22 вересня, збільшилася кількість постраждалих мирних мешканців.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Після завершення пошукових робіт на місці влучання ракет стало відомо про 31 постраждалу людину, серед них - троє дітей.

"16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", - уточнив Лунін.

Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. У них вибито вікна, пошкоджено дахи.

У суботу, 23 вересня, з 7:30 ранку в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження.

"Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів", - запевнив голова ОВА.

Дмитро Лунін також висловив свої співчуття родині загиблого чоловіка.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня росіяни обстріляли житловий квартал у місті Курахове Донецької області. Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки поранено 15 цивільних осіб та одного поліцейського.

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