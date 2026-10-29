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Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці (Полтавська область) ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

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«За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули. Почалася пожежа припаркованих автомобілів. Усі екстрені служби працюють на місці атаки», — коротко зазначив він.

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Кількість травмованих зросла до двох. Серед них — шестирічна дитина. Їх госпіталізували.

На місці удару

Атаки по Україні 29 жовтня — останні новини

Унаслідок удару Росії реактивним дроном по залізничній платформі і електропотягу на вокзалі Дніпра 13 людей загинули, ще п’ятеро поранені, але двоє з них у дуже важкому стані.

За даними «Укрзалізниці», удар здійснили реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Він влучив в одну з платформ, де в цей час стояв електропоїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

Армія Росії атакувала Чернігів ударним безпілотником, унаслідок чого спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі.

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