ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

У Кременчуці безпілотник влетів у житловий будинок, є жертви — перші деталі

На місці атаки працюють всі відповідні служби. За останніми даними, двоє загиблих. Серед постраждалих є дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Кременчуці безпілотник влетів у житловий будинок, є жертви — перші деталі

© Getty Images

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці (Полтавська область) ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

«За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули. Почалася пожежа припаркованих автомобілів. Усі екстрені служби працюють на місці атаки», — коротко зазначив він.

Кількість травмованих зросла до двох. Серед них — шестирічна дитина. Їх госпіталізували.

На місці удару

На місці удару

Атаки по Україні 29 жовтня — останні новини

Унаслідок удару Росії реактивним дроном по залізничній платформі і електропотягу на вокзалі Дніпра 13 людей загинули, ще п’ятеро поранені, але двоє з них у дуже важкому стані.

За даними «Укрзалізниці», удар здійснили реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Він влучив в одну з платформ, де в цей час стояв електропоїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя.

Армія Росії атакувала Чернігів ударним безпілотником, унаслідок чого спалахнула пожежа, є загиблі та постраждалі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie