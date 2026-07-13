У Кременчуці помер чоловік, який після перебування в ТЦК потрапив до реанімації

Чоловік помер у лікарні / © pexels.com

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У Кремечуцькому РТЦК після затримання перебував 52-річний чоловік, який згодом помер у лікарні від отриманих травм.

За справу взялися у ДБР.

За попередньою інформацією, 2 липня 2026 року працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням чоловіка. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

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«Уночі, 3 липня, чоловіка доправили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня. Правоохоронці перевіряють обставини можливого отримання ним тілесних ушкоджень у цей період», — йдеться у повідомленні.

Згодом чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Кременчука. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер.

Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

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