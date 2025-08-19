- Дата публікації
У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси: що потрібно знати
Схожі на іграшки боєприпаси становлять смертельну небезпеку. Мер Кременчука попередив містян про ризик.
У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси від російських ракет.
Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
За його словами, нерозірвані елементи становлять смертельну загрозу, адже можуть вибухнути в будь-який момент. Особливу небезпеку вони становлять для дітей, оскільки мають сріблястий колір і схожі на м’ячі, що може привертати увагу малечі.
«Помітивши підозрілі предмети, не наближайтеся і не торкайтеся їх. Негайно телефонуйте за номерами 101 або 102», — наголосив Малецький.
Мешканців Кременчука закликають розповісти про небезпеку дітям та бути максимально уважними, адже кожен випадок контакту з такими боєприпасами може закінчитися трагедією.
Нагадаємо, вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Було зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.
Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.