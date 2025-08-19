ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси: що потрібно знати

Схожі на іграшки боєприпаси становлять смертельну небезпеку. Мер Кременчука попередив містян про ризик.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси / © Фото з відкритих джерел

У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси від російських ракет.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

За його словами, нерозірвані елементи становлять смертельну загрозу, адже можуть вибухнути в будь-який момент. Особливу небезпеку вони становлять для дітей, оскільки мають сріблястий колір і схожі на м’ячі, що може привертати увагу малечі.

Касетні боєприпаси / © ДСНС

Касетні боєприпаси / © ДСНС

«Помітивши підозрілі предмети, не наближайтеся і не торкайтеся їх. Негайно телефонуйте за номерами 101 або 102», — наголосив Малецький.

Мешканців Кременчука закликають розповісти про небезпеку дітям та бути максимально уважними, адже кожен випадок контакту з такими боєприпасами може закінчитися трагедією.

Нагадаємо, вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Було зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie