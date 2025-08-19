У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси: що потрібно знати

Касетні боєприпаси / © Фото з відкритих джерел

У Кременчуці виявляють небезпечні касетні боєприпаси від російських ракет.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

За його словами, нерозірвані елементи становлять смертельну загрозу, адже можуть вибухнути в будь-який момент. Особливу небезпеку вони становлять для дітей, оскільки мають сріблястий колір і схожі на м’ячі, що може привертати увагу малечі.

Касетні боєприпаси / © ДСНС

«Помітивши підозрілі предмети, не наближайтеся і не торкайтеся їх. Негайно телефонуйте за номерами 101 або 102», — наголосив Малецький.

Мешканців Кременчука закликають розповісти про небезпеку дітям та бути максимально уважними, адже кожен випадок контакту з такими боєприпасами може закінчитися трагедією.

Нагадаємо, вночі проти, вівторка, 19 серпня російська окупаційна армія масовано атакував Полтавську область. Було зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.