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У Кремлі готуються до завершення війни?: Денисенко пояснив, навіщо росіяни заговорили про швидкий мир
Вадим Денисенко вважає, що контрольований витік інформації про заклики першого заступника очільника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка «готуватися до швидкого миру» є спробою російської влади стримати невдоволення населення через паливну кризу та погіршення економіки.
Інформація про те, що перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко під час зустрічі з фракцією «Єдиної Росії» закликав готуватися до швидкого миру та повернення мільйонів росіян до мирного життя, є цілеспрямованим вкидом Кремля для внутрішньої аудиторії.
Таку думку висловив у Facebook керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко.
За його словами, російські медіа контрольовано поширили ці тези з конкретною політичною метою, однак сприймати їх як реальний сигнал про закінчення війни не варто. Денисенко виділив чотири ключові причини та ознаки, що пояснюють поведінку Москви:
Відволікання від економічних проблем: на його думку, жодних реальних зрушень раніше березня очікувати не варто. Нинішня заява потрібна Кремлю насамперед для підтримання оптимістичних настроїв у суспільстві на тлі погіршення економічної ситуації в РФ та розгортання нової хвилі бензинової кризи.
Відсутність реальних ознак підготовки: експерт зазначає, що перед фактичним закінченням бойових дій російська влада традиційно готує пакет чергових заборон та обмежень, однак наразі жодних подібних дій не фіксується.
Простір для маніпуляцій: навіть якщо певна підготовка розпочнеться, це не гарантуватиме результату, оскільки російська пропаганда в будь-який момент може звинуватити у зриві мирних переговорів Україну, європейських партнерів чи вигаданих зовнішніх ворогів.
Повторення старого сценарію: Вадим Денисенко нагадав, що аналогічні сигнали про нібито швидке закінчення війни Сергій Кирієнко вже озвучував за схожих обставин два роки тому.
Нагадаємо, після кількох раундів переговорів Кремль заговорив про «мир» і нову зустріч, але висунув умови. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заговорив про новий раунд переговорів, але висунув вимоги Європі для участі у «врегулюванні в Україні».
Раніше ми писали про те, що у США закликали покарати Кремль. Воєнні злочини Росії в Україні порівняли з Другою світовою війною.