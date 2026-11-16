У Кремлі готуються до завершення війни?: Денисенко пояснив, навіщо росіяни заговорили про швидкий мир

Вадим Денисенко / © УНІАН

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Інформація про те, що перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко під час зустрічі з фракцією «Єдиної Росії» закликав готуватися до швидкого миру та повернення мільйонів росіян до мирного життя, є цілеспрямованим вкидом Кремля для внутрішньої аудиторії.

Таку думку висловив у Facebook керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог Вадим Денисенко.

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За його словами, російські медіа контрольовано поширили ці тези з конкретною політичною метою, однак сприймати їх як реальний сигнал про закінчення війни не варто. Денисенко виділив чотири ключові причини та ознаки, що пояснюють поведінку Москви:

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Відволікання від економічних проблем: на його думку, жодних реальних зрушень раніше березня очікувати не варто. Нинішня заява потрібна Кремлю насамперед для підтримання оптимістичних настроїв у суспільстві на тлі погіршення економічної ситуації в РФ та розгортання нової хвилі бензинової кризи.

Відсутність реальних ознак підготовки: експерт зазначає, що перед фактичним закінченням бойових дій російська влада традиційно готує пакет чергових заборон та обмежень, однак наразі жодних подібних дій не фіксується.

Простір для маніпуляцій: навіть якщо певна підготовка розпочнеться, це не гарантуватиме результату, оскільки російська пропаганда в будь-який момент може звинуватити у зриві мирних переговорів Україну, європейських партнерів чи вигаданих зовнішніх ворогів.

Повторення старого сценарію: Вадим Денисенко нагадав, що аналогічні сигнали про нібито швидке закінчення війни Сергій Кирієнко вже озвучував за схожих обставин два роки тому.

Нагадаємо, після кількох раундів переговорів Кремль заговорив про «мир» і нову зустріч, але висунув умови. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заговорив про новий раунд переговорів, але висунув вимоги Європі для участі у «врегулюванні в Україні».

Раніше ми писали про те, що у США закликали покарати Кремль. Воєнні злочини Росії в Україні порівняли з Другою світовою війною.

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