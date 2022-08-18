У Кремлі навмисне кваліфікують удари по Криму як теракти: в ISW пояснили - чому

Удари та вибухи на військових об'єктах в анексованому Криму Росія кваліфікує як теракти.
Таким чином окупанти хочуть відвернути увагу світу від закликів окремих держав визнати РФ країною-терористкою. Втім, аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, що удари по ворожих військових об'єктах - це цілком законне застосування сили.
Про це йдеться у свіжому звіті американського ISW.
"Російські офіційні особи, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окупованих територіях з нібито "ісламістським екстремізмом" у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - наголошують американські фахівці.
До слова, 17 серпня прем'єр" Криму Сергій Аксьонов заявив, мовляв, на півострові нейтралізували осередки кримськотатарського "Хізб ут-Тахрір", звинувативши Україну в координації операцій проти окупантів. Втім, жодних доказів їхньої причетності Аксьонов не надав.
Своєю чергою, в ISW зазначають, що удари по російських військових об'єктах є законним застосуванням сили і не є терористичним актом. "Немає жодних доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти", -еаголошують американські експерти.
Як повідомлялося, російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін переконаний, що після нових вибухів в анексованому Криму відбулися зміни у наративі Москві. Фейгін зазначив, що у Росії уже не можуть заявляти, що вибухи у Криму відбуваються через технічні причини.
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