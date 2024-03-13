У Кремлі незадоволені рівнем підтримки населення на окупованих територіях

Російські загарбники проводять активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України, щоб збільшити кількість лояльно налаштованих жителів окупованих територій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тлі всіх намагань окупантів змінити поведінку своєї цільової аудиторії, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжують ухилятися від оформлення російських документів", - йдеться у повідомленні.

За оцінками загарбників близько 70% жителів окупованих територій намагаються ухилитися від участі у так званих "виборах" диктатора Путіна.

Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію, та чекають на деокупацію регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованих територіях не можуть набрати медперсонал серед місцевих жителів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна.

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