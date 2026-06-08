У Кремлі обурені через лист Зеленського: "Розіслав всьому світу!"

Лавров / © Associated Press

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Росіяни відреагували на публічне звернення президента України Володимира Зеленського до кремлівського иктатора Володимира Путіна. Там заявили, що такий формат комунікації нібито суперечить дипломатичному етикету.

Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

«Зеленський написав листа Путіну, а розіслав усьому світу. Це неввічливо», — зазначив Лавров.

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За його словами, російська сторона трактує такий крок як нібито сигнал про відсутність зацікавленості України в переговорах. Лавров також послався на позицію Путіна та зазначив, що в Москві розцінюють публічність звернення як негативний сигнал щодо можливого переговорного процесу. Водночас жодних підтверджень такої інтерпретації з боку України він не навів.

Раніше на публічність скаржився й Пєсков. Мовляв, Зеленський міг просто передати лист Путіну, а не повідомляти про це привселюдно. «Якщо Зеленський хотів передати листа Путіну, він міг би просто це зробити, а не оголошувати про це. Якщо хочеш передати листа — передай. Якщо використовуєш мегафон — не називай це листом», — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський вперше написа відкритий лист до Путіна із пропозицією завершити війну через переговори. Його оприлюднено на сайті Офісу президента. У зверненні лідер держави заявив, що Росія зазнає значних втрат, а Україна продовжує чинити спротив і отримує міжнародну підтримку. Зеленський наголосив, що Україна готова до припинення вогню та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

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