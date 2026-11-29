Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито прагне миру, а Володимир Путін готовий до переговорів щодо врегулювання війни, зокрема з європейськими представниками.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю російським ЗМІ

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За його словами, російський диктатор залишається відкритим до контактів із європейськими країнами.

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Водночас представник Кремля стверджує, що європейці не хочуть проводити переговори з Росією у двосторонньому форматі.

Натомість, за словами Пєскова, європейські представники заявили про готовність до діалогу виключно в тристоронньому форматі.

Зеленський анонсував переговори зі США та Європою у грудні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що вже у грудні може відбутися зустріч за участю України, США та європейських партнерів для обговорення завершення війни.

«Ми ухвалили рішення, що нам потрібна зустріч. Ми домовилися, що європейці також будуть присутні, і це має відбутися у грудні», — сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

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Крім того, глава держави повідомив про можливі важливі зустрічі в Україні вже наступного тижня. На них планують обговорювати гарантії безпеки.

Що відомо про переговори щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається виконувати вимоги європейських країн щодо завершення війни, назвавши їх «ультиматумами».

«Росія нічого не повинна. Росія повинна забезпечити свої національні інтереси», — наголосив він.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів, що війна в Україні завершиться до Нового року. На його думку, Києву необхідно готуватися до складної зими, посилювати ППО та захист енергетики.

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Тим часом, за даними Le Monde, європейські лідери невдоволені своєю роллю в переговорному процесі. Вони не хочуть залишатися осторонь обговорень між США та Росією щодо майбутніх відносин Москви із Заходом.

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