У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо умов США про Донбас

Дмитрієв

У Кремлі заявили, що «позитивно сприйняли» слова президента України Володимира Зеленського про умови США щодо надання гарантій безпеки. Мовляв, «він нарешті все зрозумів».

Про це заявив спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв.

За його словами, йдеться про позицію, за якої США готові надати гарантії лише у разі виходу українських військ із Донбасу.

«Це розуміння, яке він (Володимир Зеленський — ред.) озвучив учора, загалом, не може не тішити, бо він нарешті зрозумів, що позиція Сполучених Штатів у тому, що вони підтримають гарантії безпеки, лише якщо Україна йде з Донбасу», — сказав Дмитрієв.

Раніше Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. «Американці готові фіналізувати ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу», — зазначив Зеленський. Ураїнський лідер наголосив, що вважає такий крок небезпечним, адже створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом. Річ у тім, що передача контролю над регіоном означатиме втрату важливих оборонних позицій.