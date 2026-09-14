У Кремлі відреагували на заклик Трампа припинити удари по енергетиці РФ

Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі відреагували на заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. Там вітають його.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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За його словами, Москва нібито позитивно оцінює будь-які заклики до припинення ударів по економічній інфраструктурі.

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«Можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі», — сказав Пєсков.

Водночас на запитання, чи готова Росія зі свого боку утриматися від ударів по енергетичних об'єктах, якщо Україна погодиться на пропозицію Трампа, Пєсков не дав прямої відповіді.

Нагадаємо, Трамп знову закликав Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ та підприємствах із виробництва дизельного пального. Свою позицію він пояснив зростанням світових цін на дизель. За словами Трампа, Україна має «безліч інших цілей» для ударів і не повинна атакувати об’єкти, пов’язані з виробництвом пального. Трамп заявив, що вже обговорював це питання із Зеленським. Водночас Україна регулярно завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі, яку розглядає як частину військово-промислового потенціалу та джерело фінансування війни РФ.

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