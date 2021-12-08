У Кремлі вважають, що Німеччина і Франція не будуть проти США в нормандському форматі

У Кремлі вважають, що Німеччина і Франція не будуть проти США в нормандському форматі

За словами Олега Красницького, це питання на сьогодні є "технічним".

Німеччина і Франція, найімовірніше, не будуть проти того, аби США приєдналися до нормандського формату для врегулювання ситуації на Донбасі. Як вважають в Міністерстві закордонних справ Росії, "на сьогодні це технічне питання".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами виконувача обов'язків директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олега Красницького, Франція і Німеччина не будуть проти приєднання США до нормандського формату. Він нагадав, що за часів президентства Барака Обами розглядали таку можливість з американською стороною. "Тому це зараз питання техніки, чи то всередині нормандського формату, чи то ззовні, але завжди визнається значення позиції США у "внутрішньоукраїнському регулюванні", - сказав він.

Варто зазначити, напередодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, Володимир Путін "навряд" чи запропонує президенту США Джо Байдену долучитися до "нормандського формату".

Нагадаємо, 6 грудня президенти США, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії висловилися за відновлення перемовин у нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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