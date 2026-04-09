У Кремлі визначили нову дату для захоплення низки українських міст

Війна в Україні

У Кремлі поставили завдання російській окупаційній армії до кінця квітня захопити низку міст на одному з напрямків — Покровськ, Дружківку та Костянтинівку.

Про це повідомив журналістам на брифінгу президент України Володимир Зеленський, передає канал Новини.LIVE.

Водночас він додав, що сил для цього у Росії зараз немає.

«Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього», — наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що на цьому напрямку росіяни зазнають великих втрат, але й нашим бійцям стримувати наступ ворога дуже важко.

«Там, на жаль, дуже важко, але наші тримаються», — повідомив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку українські військові стримують щоденні атаки окупаційної армії РФ. На цю ділянку фронту окупанти перекинули елітний підрозділ.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не обмежиться територіальними поступками щодо Донбасу і намагатиметься захопити Харків та Дніпро.