У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським: яка умова
Путін буцімто готовий зустрітися із Зеленським у Москві.
У Кремлі заявили, що готові до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українского лідера Володимира Зеленського. Йдеться про столицю РФ — Москву.
Про це повідомля російське пропагандстське видання ТАСС.
«Путін готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві будь-якої миті», — заявив Пєсков.
Він додав, що зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви нібито «має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання». Мовляв, «над цим треба працювати».
Зустріч Зеленського та Путіна — що відомо
Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але лише на фінальному етапі переговорів. Російська сторона вчергове вдалася до маніпулятивних заяв, які свідчать про одне: жодної зустрічі не відбудеться, хіба що Україна погодиться на російські умови та капітулює.
Йшлося про те, що російський диктатор буцімто запрошує українського лідера до столиці РФ.
«Москва — це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», — відреагував на пропозицію радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.