У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським: яка умова

У Кремлі заявили, що готові до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українского лідера Володимира Зеленського. Йдеться про столицю РФ — Москву.

Про це повідомля російське пропагандстське видання ТАСС.

«Путін готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві будь-якої миті», — заявив Пєсков.

Він додав, що зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви нібито «має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання». Мовляв, «над цим треба працювати».

Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але лише на фінальному етапі переговорів. Російська сторона вчергове вдалася до маніпулятивних заяв, які свідчать про одне: жодної зустрічі не відбудеться, хіба що Україна погодиться на російські умови та капітулює.

Йшлося про те, що російський диктатор буцімто запрошує українського лідера до столиці РФ.

«Москва — це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», — відреагував на пропозицію радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

