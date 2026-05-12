Укрaїнa
926
1 хв

У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським: яка умова

Путін буцімто готовий зустрітися із Зеленським у Москві.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
У Кремлі заявили, що готові до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українского лідера Володимира Зеленського. Йдеться про столицю РФ — Москву.

Про це повідомля російське пропагандстське видання ТАСС.

«Путін готовий до зустрічі із Зеленським для переговорів у Москві будь-якої миті», — заявив Пєсков.

Він додав, що зустріч Путіна із Зеленським за межами Москви нібито «має сенс лише для фіналізації процесу врегулювання». Мовляв, «над цим треба працювати».

Зустріч Зеленського та Путіна — що відомо

Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але лише на фінальному етапі переговорів. Російська сторона вчергове вдалася до маніпулятивних заяв, які свідчать про одне: жодної зустрічі не відбудеться, хіба що Україна погодиться на російські умови та капітулює.

Йшлося про те, що російський диктатор буцімто запрошує українського лідера до столиці РФ.

«Москва — це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий», — відреагував на пропозицію радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

