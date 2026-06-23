У Кремлі зробили заяву про переговори з ЄС

Ушаков / © Getty Images

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У Росії заявили про готовність до діалогу з Європейським Союзом. Відповідну заяву зробив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Про це пише «РИА Новости».

«Росія готова до діалогу з Європейським Союзом», — зазначив він.

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Як раніше зазначав Ушаков, у Москві підхід ЄС до переговорів вважають помилковим.

«Європейці явно наполягають на тому, що необхідно продовжувати війну. Причому вони керуються абсолютно невірним, хибним постулатом про те, що ситуація на полі бою нібито змінюється на користь українських сил, що категорично неправильно», — сказав він.

У російському керівництві неодноразово наголошували, що РФ нібито відкрита до контактів із ЄС, але очікує ініціативи з боку європейських країн і «діалогу без ультиматумів».

Контакти ЄС із Москвою — останні новини

Нагадаємо, останніми тижнями в ЄС обговорюють можливість відновлення обмежених каналів комунікації з Москвою на дипломатичному рівні.

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Зокрема, голова Європейської ради Антоніу Кошта нібито намагається встановити неофіційний канал зв’язку з Кремлем і обговорює можливі контакти з оточенням Володимира Путіна для підготовки майбутніх переговорів щодо війни в Україні. У ЄС пояснюють такі кроки прагненням створити умови для потенційного діалогу з Росією і, як наслідок, досягнення миру. Наразі результатів ці контакти не дали.

У НАТО прокоментували можливі контакти. За словами генсекретаря Альянсу, у ЄС тривають відповідні дискусії, однак НАТО не бере участі в цьому процесі. «Очевидно, що в ЄС це обговорення триває. Я це поважаю. Я розумію, чому триває це обговорення, але це європейська справа, де НАТО не бере участі. Але я уважно за цим стежу», — зазначив Рютте.

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