У Кремля вже не виходить приховувати реальне становище армії Путіна на фронті: у ISW помітили несподівану зміну

Російські окупанти / © Associated Press

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Міноборони країни-агресорки та російське військове командування більше не спроможні приховувати реальне становище сил РФ на фронті, через що риторика офіційних звітів про ситуацію на полі бою зазнала несподіваних змін.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на спостереження відомих російських «воєнкорів», які підтвердили: кількість заяв Міноборони РФ про нібито «захоплення» українських населених пунктів різко зменшилася. Якщо протягом жовтня 2026 року відомство окупантів та начальник Генштабу Валерій Герасимов сукупно заявили про «захоплення» 38 населених пунктів, то з 28 жовтня по 9 листопада не було оприлюднено жодного подібного звіту (за винятком фейкової заяви щодо Василькового на Запоріжжі).

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В ISW пояснюють таку зміну декількома факторами:

Перевірка реальності та брехня командирів

Російські джерела припускають, що у Міноборони РФ провели «непублічну ревізію» лінії фронту після того, як виявили перебільшення у звітних доповідях командирів із передової.

Втрата територій та зниження темпів

Російські війська втрачали позиції на полі бою протягом вересня та жовтня 2026 року. Реальна ситуація увійшла в чітке протиріччя з інформаційною кампанією Кремля про нібито «крах української оборони».

Проблеми з погодними умовами

Окупаційні сили відчувають значні труднощі під час ведення бойових дій із настанням холодів.

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Експерти ISW підкреслюють, що така зміна в інформпросторі може свідчити про зміщення фокусу Кремля. Зрозумівши неспроможність досягти значних успіхів на землі, Росія робить ставку на нову «теорію перемоги» — виснаження України через масовані та руйнівні удари дронами й ракетами по енергетичній і критичній інфраструктурі протягом зими 2026–2027 років.

Раніше ми писали про те, що кінець жовтня та початок листопада 2026 року ознаменувалися для російських військових аномально високими втратами на війні в Україні. Як зазначили у Генштабі, йдеться про полк за добу.

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