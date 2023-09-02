"У Кремля вже не "червоні", а "коричневі" лінії": нардеп про можливість застосування ядерної зброї

Усі "червоні лінії", які неодноразово малювали росіяни, перетнуті. Щобільше, реальної цілі для застосування ядерної зброї ворог не має.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Червону лінію" ми перетинали і з танками, і з HIMARS, і з ракетами далекобійними, зараз вже щодо F-16 рішення прийняте. Тому не існує цієї "червоної лінії", там "коричнева лінія" якась, мабуть, вже є у Кремля, яку вони постійно перетинають, або створюють нові", – говорить військовий експерт.

Росіяни не мають належної цілі

За словами нардепа, немає й не буде ескалації. Тому що росіяни розуміють: застосування ядерної зброї не дасть їм жодного ефекту. "Я не говорю вже про країни НАТО – вони не будуть торкатися взагалі не те що ядерною, а будь-якою ракетою", – акцентував Чернєв.

Він пояснює: якщо Росія розглядає удари по території України тактичною ядерною зброєю, то це означає, що вона має мати якусь ціль, застосування проти якої тактичної ядерної зброї буде означати непоправні втрати для України й Україна капітулює.

"В нас немає такої концентрації в одному місці наших військ, щоби завдати одного удару і все на цьому ми закінчимо. Але наслідки від партнерів і міжнародного співтовариства будуть шалені. Тому що не тільки Захід, а і Схід (Китай та Індія) попередили: не смійте використовувати ядерну зброю", – підсумував Чернєв.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ядерна зброя у Білорусі не несе ризику для України.

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