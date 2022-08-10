У "КримSOS" розповіли, як вибухи на окупованому півострові викликали серйозну паніку серед росіян

Вибухи в тимчасово окупованому Криму викликали серйозну паніку серед росіян на півострові, що спровокувало їхній активний виїзд звідти.

Попри те, що протягом всього періоду окупації відстежується дуже серйозний спад зацікавленості до туристичної зони Криму, після вибуху 9 серпня з’явились затори на виїздах з Новофедорівки, Новомихайлівки та Сак. Також вони були на ділянці траси Євпаторія-Сімферополь.

Про це розповів голова правління КримSOS Денис Савченко під час телемарафону.

"Вибухи викликали серйозну паніку з боку росіян, які там відпочивали або проживають. Офіційно про евакуацію повідомлено не було. Новофедорівку і Новомихайлівку, котрі дуже близько розташовані до військового аеродрому, закрили на в’їзд. Виїхати звідти можна", - сказав він.

За словами Савченка, панічні настрої призведуть до активного виїзду.

"Проблем із виїздом через Кримській міст не має виникнути", - сказав він.

Савченко вважає, що запровадження на півострові жовтого рівня терористичної загрози буде використане для того, щоб переслідувати нелояльне до влади населення, а це етнічні українці і кримські татари.

"Останні декілька років є тенденція, що громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму позбавляли власності на житло. Останні події і тактика окупаційної влади можуть призвести до негативних наслідків, до переслідувань, до порушень прав людини проти цивільного населення", - сказав він.

Представник КримSOS зазначив, що протягом всього періоду окупації відслідковується дуже серйозний спад зацікавленості до туристичної зони Криму.

Нагадаємо, військовий експерт припустив, що могло "спалити" аеродром окупантів у Криму.

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