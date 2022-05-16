У Криму будівлю окупаційної адміністрації "пофарбували" жовтою та блакитною фарбами

Крим – це Україна.
У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.
"Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали", – сказав Чубаров.
Він виклав фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що це будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що "наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".
Раніше повідомлялося, що окупанти катують та вбивають громадян з проукраїнською позицією на території Миколаївської та Херсонської областей.
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