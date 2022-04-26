У Криму дітям розповідають про "українських нацистів" та змушують малювати плакати з рашистською символікою

У тимчасово окупованому Криму вихователів змушують розповідати дітям про "спецоперацію" в Україні та малювати з ними плакати з рашистською символікою "Z".

В ігровій формі дітям нав’язують ідеологію боротьби з нацистами на прикладі України.

Про це у своєму Телеграмі повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Вихователів на тимчасово окупованому півострові змушують проводити з дітьми роз’яснювальне навчання про "спецоперацію" в Україні. У ігровій формі нав’язують ідеологію боротьби з націоналістами та нацистами на прикладі України. Тим самим намагаються стерти в свідомості дітей українську ідентичність", — каже Денісова.

За її словами, у дитячих садочках малечу змушують малювати плакати з рашистською символікою "Z".

Крім того, за наказом керівництва закладів освіти, вихователі мають розпитувати у дітей про ставлення їхніх батьків до "спецоперації" в Україні.

"При виявленні "неблагонадійних" батьків, інформація подається до окупаційних каральних органів", — зазначає Денісова.

Нагадаємо, поблизу Рубіжного окупанти викрадають дітей і погрожують їх вбити, якщо жінки відмовляться "здавати" окупантам місця дислокації ЗСУ.

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