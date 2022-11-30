У Криму донесли на школярку, яка демонстративно не реагує на гімн Росії і дратує однокласників гаслом "Слава Україні"

В окупованому Криму на 8-класницю з Херсона написали донос.

У тимчасово окупованому Криму написали донос на дівчинку з Херсона, яка має чітку проукраїнську позицію і не боїться про неї заявляти.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Кримський вітер".

Повідомляється, що у проросійських телеграм-каналах Криму опубліковано анонімний донос на школярку з Херсона, яка під час уроку у Красноперекопську проігнорувала гімн Росії та намалювала у своєму блокноті прапор України.

"Я прошу міністерство освіти Криму, МВС республіки оперативно реагувати на таку інформацію. Місто Красноперекопськ, школа №5. Дитина у 8-А класі, приїхала з Херсона. Не приховує своє негативне ставлення до Росії і явно демонструє його. Діти знайшли малюнки та зняли відео, як вона демонстративно не встає під час гімну Росії. У школі, коли діти їй кажуть "Слава Росіії", вона відповідає "Слава Україні". Діти починають обурюватися такою поведінкою, причому керівництво школи на це ніяк не реагує!" – йдеться у тексті доносу.

Автор доносу на дитину закликає видворити 8-класницю та її батьків з Криму.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які на вулиці співали Гімн України. На підлітків донесли жителі Маріуполя.

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