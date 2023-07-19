У Криму горить склад боєприпасів і чути вибухи: оголошена евакуація (відео)

На відео зафіксована пожежа та детонація на Старокримському полігоні.

У Криму 19 липня окупанти заявили про пожежу на складі боєприпасів на полігоні у Кіровському районі та оголосили евакуацію.

Про це повідомив самопроголошений російський "голова" Криму Сергій Аксьонов та інформують місцеві Телеграм-канали.

Аксьонов заявив про пожежу на складі боєприпасів у Кіровському районі та перекриття у зв’язку з цим траси "Таврида". Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході Криму буде евакуйовано понад 2000 жителів чотирьох населених пунктів. Йдеться поро села Кринички, Айвазовське, Абрикосівка, Привітне.

Водночас місцеві та російські пабліки публікують відео начебто вибуху та подальшої пожежі на Старокримському полігоні рано-вранці 19 липня.

Також вказується, що місцеві жителі повідомляють про вибухову хвилю у Феодосії на сході півострова, в тамтешніх авто спрацювала сигналізація.

Окупанти Криму заявили про пожежу на полігоні та евакуюють людей

Нагадаємо, раніше вранці 19 липня у Криму було чутно вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про детонацію на складі боєприпасів у районі Старого Криму.

Зауважимо, в ніч проти 17 липня сталася "бавовна" на Кримському мосту (на автомобільній його частині), внаслідок якої міст зазнав суттєвих пошкоджень. Росія звинуватила в інциденті Україну та відкрила справу про "теракт". Водночас в українській розвідці не підтвердили і не спростувати причетність держави до цього.

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