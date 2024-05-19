У Криму пролунали вибухи: окупанти кажуть про роботу ППО (відео)

Вибухи було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках та Перевальному.

У окупованому Криму пролунали вибухи у низці населених пунктів півострова.

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Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що в Севастополі працює ППО, нібито йде відбиття ракетної атаки.

Крім того, вибухи було чутно Євпаторії, Саках та Перевальному.

Повідомляється, що загарбники перекрили рух по мосту через Керченську протоку.

Моніторингові канали повідомляють про можливе влучання у корабель в районі Інженерної бухти Севастополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Криму пролунали вибухи в районі бухти Козача.

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