У Криму лунають вибухи: окупанти повідомляють про масовану атаку БпЛА (відео)

Звуки вибухів чули жителі в районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки, Саках, а також в районі мису Меганом, та біля мису Тарханкут.

В окупованому Криму близько 4 ранку, 25 серпня, пролунала серія вибухів.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі мису Меганом, а також біля мису Тарханкут.

Пропагандисти повідомляють, що у Бахчисарайському районі пролетіло щонайменше 17 БпПЛА.

Крім того, звуки вибухів чули жителі в районах Сімферополя, Севастополя, Оленівки та Саках.

Гауляйтер Севастополя заявив, що в районі мису Херсонес біло знищено кілька безпілотників над морем.

За його словами, екстрені служби не фіксують пошкоджень цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру ексочільникам внутрішніх військ України, які працюють на російських загарбників.

Крім того, ми раніше інформували, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня.

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